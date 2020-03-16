Застряла одна украинская сборная в Греции, будем ее вытягивать, - министр

Дмитрий Кулеба не уточнил, о какой именно национальной команде идет речь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на специальном брифинге рассказал об эвакуации украинцев из Италии и сообщил, что в Греции застряла одна из сборных Украины, но не уточнил, какая именно.

"Одна из украинских сборных застряла в Греции. Будем вытаскивать эту сборную.

Вчера занимались всю ночь, чтобы доехали 4 молодежных сборных по регби-лиг в Украину. Работаем с каждой из групп отдельно, имеем целостную картину", - заявил министр.