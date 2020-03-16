В Китае возобновляется национальный чемпионат по баскетболу

В КБА увидели положительную динамику борьбы с коронавирусом.

В Китае возобновляется национальный чемпионат по баскетболу

Чемпионат Китая по баскетболу вскоре должен возобновиться.

Такое решение принято Китайской баскетбольной ассоциацией (КБА) после того, как была получена информация о положительной динамике борьбы с коронавирусом, сообщает sport.ua, со ссылкой на Taiwan News.

Сейчас идет обсуждение формата возобновления чемпионата. Рассматриваются варианты с матчами всех 20 команд в одном-двух городах или усеченный регулярный сезон с плей-офф, но без зрителей.

Ранее около 40 баскетболистов из США в январе отправились домой по указанию клубов. Сейчас же КБА призвала игроков вернуться в Китай, но предупредила, что по возвращению они будут помещены на 2-недельный карантин.

Однако многие из баскетболистов не хотят возвращаться в Китай, пока ситуация не будет взята под контроль.

В свою очередь, КБА пригрозила, что если игроки не вернутся в указанные сроки, то будут пожизненно дисквалифицированы в китайском баскетболе.

В этом сезоне в чемпионате Китая играют такие бывшие игроки НБА, как Тай Лоусон, Лэнс Стивенсон, Джереми Лин и другие.

Отметим, что многие европейские чемпионаты, а также НБА временно приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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