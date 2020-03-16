Чемпионат Испании по футболу собираются завершить досрочно

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что футбольный сезон в Испании может завершиться досрочно.

"Все выходные я общался с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании . Эта неделя будет очень важной.

Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы завершить соревнования. На этой неделе в Европе примут очень важные решения по этому вопросу", - цитирует Тебаса AS.

При этом Тебас сообщил, что у двух сотрудников LaLiga были выявлены положительные случаи коронавируса.