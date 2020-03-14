Сезон Формулы E приостановлен из-за коронавируса

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Организаторы приняли решение приостановить сезон Формулы E на срок до двух месяцев в связи с пандемией коронавируса. С учетом попыток сдержать распространение вируса организаторы гонок считают данное решение «наиболее ответственным ходом действий». В результате приостановки сезона будут отменены запланированные гонки в Париже и Сеуле; при этом гонку Jakarta E-Prix отменили еще два дня назад.

Как передает Engadget, организаторы отменили все гонки, запланированные на март и апрель. В мае же сезон, возможно, возобновится, однако отмечается, что с большей вероятностью гонки перенесут на июнь и июль (однако лишь в том случае, если «ситуация улучшится и стабилизируется»).



