В Кубке Либертадорес из-за массовой драки двух бразильских команд арбитр показал 8 красных карточек. Футбол

Горячих бразильских парней было не остановить.

В Кубке Либертадорес из-за массовой драки двух бразильских команд арбитр показал 8 красных карточек
Фото: fitforlife.ch

Поединок группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими "Гремио" и "Интернасьоналем" завершился массовым побоищем.

На 88-й минуте поединка футболисты буквально устроили драку стенку на стенку. Арбитр отреагировал соответственно, удалив по четыре игрока с каждой из команд.

Отметим, что свои прямые обязанности – забивать голы команды выполняли во время матча не так ярко. Матч завершился безголевой ничьей.

"Гремио" и "Интернасьональ" набрали по 4 очка и делят первенство в группе турнира.

This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional ??pic.twitter.com/H4EkBcVUxt

— Goal (@goal) March 13, 2020

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