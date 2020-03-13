"Ювентус" отправил игроков, тренеров и президента на карантин. Футбол

В клубе выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Ювентус" отправил игроков, тренеров и президента на карантин
Фото: twitter.com/juventusfcen

Накануне стало известно, что защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани официально заболел коронавирусом.

В этой связи клуб срочно отправил всех работников, которые контактировали с игроком, в самоизоляцию, сообщается на официальном сайте "Старой синьоры".

По информации пресс-службы, изолирован 121 сотрудник, в том числе футболисты и тренерский штаб.

Не избежал этой участи и президент клуба Андреа Аньелли.

Многих из них, чтобы не отправлять домой, где они могут заразить других людей, изолировали в клубном отеле.

Отметим, что среди игроков Серии A официально подтвержден коронавирус у Ругани и футболиста "Сампдории" Маноло Габбьядини.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевский полумарафон отложили из-за коронавирусаКиевский полумарафон отложили из-за коронавируса
НХЛ приостановила сезонНХЛ приостановила сезон
"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в МонтеррееСвитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Ралли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавирусаРалли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА перенесет Евро на 2021 год, - Lequipe. ФутболУЕФА перенесет Евро на 2021 год, - Lequipe. Футбол
Матчи Английской Премьер-Лиги пройдут без зрителей. ФутболМатчи Английской Премьер-Лиги пройдут без зрителей. Футбол
Матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен из-за самоизоляции мадридцев. ФутболМатч Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен из-за самоизоляции мадридцев. Футбол
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболуОпределился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу
Определились 75% полуфиналистов Кубка Украины по футболу (обновлено)Определились 75% полуфиналистов Кубка Украины по футболу (обновлено)
Определились 75% полуфиналистов Кубка Украины по футболуОпределились 75% полуфиналистов Кубка Украины по футболу
Игроки лондонского "Арсенала" помещены на карантин - матч АПЛ с "Манчестер Сити" отменен. ФутболИгроки лондонского "Арсенала" помещены на карантин - матч АПЛ с "Манчестер Сити" отменен. Футбол
Чемпионат Испании переходит на матчи без зрителей. ФутболЧемпионат Испании переходит на матчи без зрителей. Футбол
Футбольный матч Польша - Украина пройдет без зрителейФутбольный матч Польша - Украина пройдет без зрителей
"Аталанта" отказывается отпускать Малиновского в сборную Украины. Футбол"Аталанта" отказывается отпускать Малиновского в сборную Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости