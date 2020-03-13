Матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен из-за самоизоляции мадридцев. Футбол

УЕФА на своем официальном сайтеподтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен.

На текущей неделе у члена баскетбольной команды "Реала" был подтвержден коронавирус. Поскольку у баскетболистов и футболистов одна и та же инфраструктура на тренировочной базе, "Королевский клуб" ввел внутренний карантин на 15 дней.

"Реал" сообщил чиновникам УЕФА , что по соображениям безопасности просто не сможет приехать на "Этихад" в следующий вторник, и поэтому было принято совместное решение отложить этот матч.

Отметим, что это уже второй зависший матч "горожан". В минувший вторник подопечные Хосепа Гвардиолы должны были сыграть с "Арсеналом" в Английской Премьер-Лиге, однако коронавирус внес свои коррективы.

Добавим, что накануне испанская Ла Лига объявила о приостановке сезона.