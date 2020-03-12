НХЛ приостановила сезон

Коронавирус поставил на паузу главную хоккейную лигу планеты.

НХЛ приостановила сезон
Фото: bookmaker-ratings.com

Национальная хоккейная лига приостановила сезон из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится на официальном сайте турнира.

"В свете событий, происходящих из-за коронавируса, после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции Совета директоров Национальная хоккейная лига сегодня объявляет о приостановке сезона 2019-20, начиная с сегодняшних игр", - сказано в заявлении.

НХЛ отметила, что накануне положительный результат на коронавирус сдал баскетболист НБА. "Учитывая, что наши лиги разделяют так много помещений и раздевалок, есть вероятность, что какой-то член сообщества НХЛ в какой-то момент даст положительный результат на коронавирус. Мы не можем продолжать играть в такое время", - заявила лига.

В НХЛ рассчитывают, что ситуация в дальнейшем позволит завершить сезон и разыграть Кубок Стэнли.

Напомним, что за последние дни целый ряд спортивных турниров высшего уровня были поставлены на паузу или вообще отменены. Среди них - чемпионат мира по фигурному катанию, итальянская Серия А, испанская Ла Лига, американская МЛС, Формула-1, НБА.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевский полумарафон отложили из-за коронавирусаКиевский полумарафон отложили из-за коронавируса
В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавирусаВ Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в МонтеррееСвитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Ралли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавирусаРалли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавируса
УЕФА рассматривает вариант приостановки еврокубковых розыгрышей, - СМИУЕФА рассматривает вариант приостановки еврокубковых розыгрышей, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Самый дорогой игрок в истории "Реала" выбыл практически до конца сезонаСамый дорогой игрок в истории "Реала" выбыл практически до конца сезона
"Шахтер" потерпел первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Украины"Шахтер" потерпел первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Украины
Игрок сборной Украины исключен из заявки "Шахтера" на сезонИгрок сборной Украины исключен из заявки "Шахтера" на сезон
"Барселона" до конца сезона потеряла из-за травмы еще одного форварда"Барселона" до конца сезона потеряла из-за травмы еще одного форварда
Испанская Федерация футбола приостановила наказание "Райо Вальекано" за оскорбление ЗозулиИспанская Федерация футбола приостановила наказание "Райо Вальекано" за оскорбление Зозули
"Челси" отчитался о колоссальном убытке за прошлый сезон"Челси" отчитался о колоссальном убытке за прошлый сезон
Голкипер "Манчестер Юнайтед" совершил ляп сезона: "красные дьяволы" проиграли последней команде АПЛГолкипер "Манчестер Юнайтед" совершил ляп сезона: "красные дьяволы" проиграли последней команде АПЛ
За прошлый евросезон "Динамо" заработало в 9 раз меньше "Шахтера"За прошлый евросезон "Динамо" заработало в 9 раз меньше "Шахтера"
"Александрия" завершила еврокубковый сезон поражением от "Гента""Александрия" завершила еврокубковый сезон поражением от "Гента"
Forbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятаяForbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятая
Последние новости
Подгружаем последние новости