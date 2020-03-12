Все матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреля

В Украине введен карантин.

Все матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреля
НСК "Олимпийский"
Фото: УАФ

Все спортивные мероприятия, запланированные на территории Национального спортивного комплекса "Олимпийский" до 3 апреля, будут проводится без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба НСК на фейсбуке.

"С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19 принято решение о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей до 3 апреля. Ближайшие матчи на "Олимпийском" пройдут без зрителей", - сказано в сообщении.

Напомним, с 12 марта до 3 апреля в Украине ввели карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ограничительные меры, которые рекомендует правительство, включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний более 200 человек (касается спортивных мероприятий, которые могут проходить без зрителей, а также культурных мероприятий); закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

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