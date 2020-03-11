Усик и Чисора официально согласовали дату боя

Поединок состоится в столице Англии на Олимпийском стадионе.

Александр Усик и Дерек Чисора
Фото: Matchroom Boxing
Александр Усик и Дерек Чисора

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) утвердили дату поединка в супертяжелой весовой категории.

Бой состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне. Отметим, что это второй поединок для украинского боксера в супертяжелом дивизионе. До этого он в дебютном бою в хэвивейте техническим нокаутом победил Чазза Уизерспуна.

В свою очередь, британский боец выиграл последние три поединка. В последнем бою Дерек бился с Дэвидом Прайсом и завоевал вакантный титул по версии WBO Inter-Continental.

Отметим, что Усик является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира WBC, который принадлежит соотечественнику Чисоры - Энтони Джошуа.

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