Игроки лондонского "Арсенала" помещены на карантин - матч АПЛ с "Манчестер Сити" отменен. Футбол

Матч Лиги Европы неожиданно ударил по Английской Премьер-Лиге.

Игроки лондонского "Арсенала" помещены на карантин - матч АПЛ с "Манчестер Сити" отменен
Фото: arsenal.com

Матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" - "Арсенал", первоначально отложенный из-за участия "горожан" в финале Кубка Английской лиги, вновь перенесен теперь уже на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщает официальный сайт "канониров". Поединок был запланирован на сегодня.

Такое решение принято из-за того, что футболисты лондонского клуба контактировали с президентом "Олимпиакоса" Эвангелосом Маринакисом, у которого обнаружен коронавирус.

"Арсенал" играл с "Олимпиакосом" в Лиге Европы две недели назад на "Эмирейтс". После матча президент греческого клуба общался с некоторыми игроками лондонцев, все они помещены на карантин.

АПЛ разрешила перенести игру на неопределенный срок.

Медицинский служба клуба считает факт заражения маловероятным, но в клубе ответственно относятся к просьбе провести дома 14 дней после контакта с зараженным человеком.

Эти 14 дней истекают уже 12 марта, поэтому на дальнейшие игры "Арсенала" эта ситуация не должна повлиять.

Добавим, что матч МС - "Арсенал" становится первой для Премьер-Лиги, которую приходится перенести на неопределенное время из-за стремительного распространения COVID-19.

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