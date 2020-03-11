Беленюк резко отреагировал на соперничество с Новиковым за право поехать на Олимпиаду-2020

Депутат уверен, что именно он будет представлять Украину на главном спортивном Форуме четырехлетия.

Фото: isport.ua Жан Беленюк и Семен Новиков

9 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии "Герои спортивного года", в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины.

В частности, Лучшим спортсменом 2019 года был признан действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, который является чемпионом мира и Европы, а также серебряным призер Олимпийских игр 2016 года в Рио по греко-римской борьбе.

Получив награду, борец заявил, что награда станет для него еще большей мотивацией перед Олимпиадой в Токио. Кроме того, Беленюк поведал о планах подготовки к ним.

В частности, Беленюк резко отреагировал на вопрос о соперничестве с Семеном Новиковым, который стал чемпионом Европы-2020 в весовой категории Беленюка.

"Семен поехал на чемпионат Европы только по доброй воле моего тренера и самого меня. Именно я должен был ехать на ЧЕ, но поскольку он парень молодой и талантливый, то пусть он представит нашу страну. Но вы понимаете, когда ты даешь человеку палец, а он хочет откусить руку – это не в наших традициях. Думаю, Семен сможет проявить себя на следующих Олимпийских играх, или же не в этой категории. Пусть тренируется и работает, но на этой Олимпиаде в этой категории именно я буду представлять Украину, если со мной все будет хорошо", - цитирует Жана isport.ua.

"Если бы была спорная ситуация, я был бы готов к такой схватке. Но я считаю, что Семену в данной ситуации, некорректно требовать такие поединки. Как говорят: "не делай людям добро и тебе не будет плохо. В таких ситуациях тренер не станет вместо проверенного спортсмена отправлять молодого, поскольку кроме спекуляций на этой теме, ничего это не даст.

Парень сильный и перспективный, "мені не жалко", но вы же имейте совесть, люди добрые. Поэтому, я буду представлять Украину на Олимпийских играх 2020 года в весовой категории 87 кг", - категорично отметил Беленюк.

Отметим, ранее Новиков заявил, что было бы неплохо провести с Беленюком схватку за право представлять Украину в Токио.