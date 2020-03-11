Чемпионат Испании переходит на матчи без зрителей. Футбол

Болельщики временно не смогут воочию насладиться игрой футболистов "Реала" и "Барселоны".

Чемпионат Испании переходит на матчи без зрителей
Фото: laliga.com

Из-за распространения коронавируса матчи ближайших двух туров испанской Примеры и Сегунды будут проводиться без зрителей.

Такое решение приняло руководство Ла Лиги, о чем сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Первым матчем, который прошел за закрытыми дверями стала встреча "Эйбара" и "Реал Сосьедада", которые сыграли вчера вечером.

Отметим, что из-за проблемы коронавируса могут быть скорректированы сроки проведения Евро-2020.

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