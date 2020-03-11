Украинский спортсмен пропал в Японии

Соревнования, на которые собирался Алексей Борисенко, отменили из-за коронавируса.

Украинский спортсмен пропал в Японии
Алексей Борисенко
Фото: glavred.info

Украинский бегун, тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко исчез в Японии.

Об этом сообщает 5 канал.

На связь человек не выходит с 28 февраля. Туда он поехал, чтобы принять участие в марафоне, но соревнования отменили из-за коронавируса. На обратный рейс 6 марта спортсмен не сел.

Сейчас Посольство Украины в Японии тесно сотрудничает с местной полицией. Уже есть несколько версий. Одна из них – якобы мужчина отправился покорять гору Фудзи. Поисковые работы продолжаются.

"Состоялся осмотр вещей нашего соотечественника, который дал основания полагать, что он мог пойти на восхождение на гору Фудзи. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы, задействована техника, вертолеты, 8-9 марта проводили поисковую операцию", – заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Он добавил, что пока положительного результата поиски не дали, но они будут продолжены.

Как сообщалось 18 февраля, в Китае умер 29-летний украинский тренер по фигурному катанию Николай Бондарь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская саблистка Харлан стала прототипом куклы Барби. Украинская саблистка Харлан стала прототипом куклы Барби.
В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавирусаВ Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в МонтеррееСвитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Ралли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавирусаРалли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавируса
В матче НХЛ хоккеист украинского происхождения получил болезненный удар коньком по лицу и в спешке покинул ледВ матче НХЛ хоккеист украинского происхождения получил болезненный удар коньком по лицу и в спешке покинул лед
Блок рекламы


Похожие новости
СAS запросил у МОК объяснение о поддельных подписях в документах информатора WADA по роSSийским спортсменамСAS запросил у МОК объяснение о поддельных подписях в документах информатора WADA по роSSийским спортсменам
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Впервые в истории турнир по сумо в Японии пройдет без зрителей.Впервые в истории турнир по сумо в Японии пройдет без зрителей.
Минспорта выступает против зарубежных сборов украинских спортсменовМинспорта выступает против зарубежных сборов украинских спортсменов
На чемпионате мира по биатлону итальянская полиция провела обыск у роSSийских спортсменовНа чемпионате мира по биатлону итальянская полиция провела обыск у роSSийских спортсменов
В Китае внезапно умер украинский тренер по фигурному катаниюВ Китае внезапно умер украинский тренер по фигурному катанию
Нардеп от "Слуги народа" Беленюк не включил братьев Кличко в топ-6 спортсменов в истории УкраиныНардеп от "Слуги народа" Беленюк не включил братьев Кличко в топ-6 спортсменов в истории Украины
Украинский борец Семен Новиков стал чемпионом ЕвропыУкраинский борец Семен Новиков стал чемпионом Европы
Украинский боксер-профессионал на год лишен лицензии за укус соперника на рингеУкраинский боксер-профессионал на год лишен лицензии за укус соперника на ринге
Украинский боксер не станет в феврале чемпионом мира по версиям WBC и WBO, и всё из-за коронавирусаУкраинский боксер не станет в феврале чемпионом мира по версиям WBC и WBO, и всё из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости