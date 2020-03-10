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2020-03-10
"Аталанта" отказывается отпускать Малиновского в сборную Украины. Футбол
Приезд Руслана на ближайший сбор остается под вопросом.
Руслан Малиновский
Фото: © Atalanta B.C
Из-за эпидемии коронавируса в мире отменяют спортивные соревнования.
В частности, в Италии до 3 апреля приостановили проведение матчей Серии А.
"Аталанта" решила не отпускать своих футболистов в расположение их национальных сборных в ближайшую международную паузу, сообщает zbirna.
Данный карантин касается и украинского хавбека Руслана Малиновского.
Отметим, что ближайший матч "Аталанты" в Лиге Чемпионов против "Валенсии" в Испании пройдет без зрителей.