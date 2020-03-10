"Аталанта" отказывается отпускать Малиновского в сборную Украины. Футбол

Приезд Руслана на ближайший сбор остается под вопросом.

Из-за эпидемии коронавируса в мире отменяют спортивные соревнования.

В частности, в Италии до 3 апреля приостановили проведение матчей Серии А.

"Аталанта" решила не отпускать своих футболистов в расположение их национальных сборных в ближайшую международную паузу, сообщает zbirna.

Данный карантин касается и украинского хавбека Руслана Малиновского.