Матч сборной Украины против двукратных чемпионов мира под угрозой проведения при пустых трибунах. Футбол

"Стад де Франс" может оказаться пустым.

Матч сборной Украины против двукратных чемпионов мира под угрозой проведения при пустых трибунах
"Стад де Франс"
Фото: travelermap.ru

Уже скоро национальная команда Украины по футболу начнет подготовку к участию в Евро-2020.

На 27 марта в столице Франции запланирован поединок против двукратных чемпионов мира – французов.

Однако из-за распространения коронавируса, матч может быть проведен без зрителей, сообщает isport.ua, ссылаясь на Deutsche Welle.

После вспышки коронавируса, во Франции решили запретить все массовые мероприятия, на которых присутствуют больше 1000 человек.

Исключения будут только для мероприятий, которые несут пользу для "национальным интересам". Футбольный спарринг не подходит под эту категорию.

Таким образом, если будут соблюдены все меры предосторожности, то матч пройдет за закрытыми дверями.

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