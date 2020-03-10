УЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса

Меры распространяются на все матчи соревнований, проводимые под эгидой УЕФА.

УЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса
Фото: UEFA.com

УЕФА ввел запрет на обменивание рукопожатиями с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола на матчах турниров УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение вынес Союз по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса. Ограничение распространяется на все матчи УЕФА и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Несколько национальных ассоциаций уже ввели подобные ограничения в своих чемпионатах, в частности – в Английской Премьер-Лиге.

Ранее УЕФА объявил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" и первый поединок 1/8 финала Лиги Европы "Интер" - "Хетафе" пройдут без зрителей. Организация приняла во внимание соответствующие решения, принятые властями Италии и Испании.

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