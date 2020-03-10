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2020-03-10
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Победа на турнире в Монтеррее стала для Элины трамплином в первую пятерку.
На прошлой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее.
В финальном, изматывающем матче украинка обыграла чешку Мари Боузкову (47-я в мире) со счетом 7:5, 4:6, 6:4.
Благодаря успеху в Мексике Элина отыграла две позиции в мировом рейтинге и теперь занимает 5-ю строчку, сообщается на официальном сайте WTA.
Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти.