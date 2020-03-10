Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Победа на турнире в Монтеррее стала для Элины трамплином в первую пятерку.

На прошлой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее.

В финальном, изматывающем матче украинка обыграла чешку Мари Боузкову (47-я в мире) со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Благодаря успеху в Мексике Элина отыграла две позиции в мировом рейтинге и теперь занимает 5-ю строчку, сообщается на официальном сайте WTA.

Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти.

В топ-100 остаются три представительницы Украины. Наибольший прогресс показала Катерина Бондаренко, которая отыграла 57 позиций и теперь 347-я.