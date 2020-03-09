Украинка Закарлюк выиграла турнир ITF в Австралии

В финале киевлянка победила представительницу Японии Мисаки Мацуду.

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк стала чемпионкой турнира ITF W25 в Австралии.

Марианна Закарлюк
Фото: btu.org.ua
Марианна Закарлюк

В финальном матче травяного турнира в Милдьюре она победила представительницу Японии Мисаки Мацуду - 7:6(2), 6:1, сообщает Большой теннис Украины.

У Марианны это уже пятый финал в одиночном разряде на турнирах ITF World Tennis Tour и второй выигранный титул в карьере. В июне 2016 года киевлянка стала чемпионкой 10-тысячника в Мариборе (Словения).

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в Монтеррее. Это первая победа Свитолиной с конца 2018 года.

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