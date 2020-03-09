Заключительный тур первого этапа Украинской Премьер-лиги стал рекордным по удалениям. Футбол

Арбитры 9 раз "зажигали" перед игроками "красный свет".

Заключительный тур первого этапа Украинской Премьер-лиги стал рекордным по удалениям
Фото: Dynamomania.com

Завершился первый этап чемпионата Украины по футболу, после которого определились все участники верхней и нижней шестерки.

Заключительный 22-й тур Украинской Премьер-лиги стал рекордным по количеству удалений. Главные судьи показали девять красных карточке в шести матчах, в среднем – полтора удаления за матч.

Прошлый рекорд был установлен также в 22 туре сезона-2012/13, тогда арбитры показали на одну красную карточку меньше.

Примечательно, что ни один матч прошедшего тура не обошелся без удаления. Больше всего их произошло в матче "Днепр-1" - "Мариуполь". Арбитр удалил троих футболистов "азовцев" - Чоботенко, Игнатенко и Яворского.

Кроме того, в этом туре были удалены Маркос Антонио ("Шахтер"), Жонатан ("Львов"), Довгий ("Александрия"), Кравчук ("Олимпик"), Гуцуляк ("Десна") и Лунев ("Заря").

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