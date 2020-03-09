В чемпионате Украины по футболу впервые сельская команда вошла в топ-6

"Колос" завоевал место в первой шестерке.

В чемпионате Украины по футболу впервые сельская команда вошла в топ-6
Фото: ФК "Колос"

В заключительном туре первого этапа Украинской Премьер-лиги определились команды, которые будут бороться за медали и коллективы, оспаривающие право остаться на следующий год в элите украинского футбола.

В итоге, впервые в отечественном футболе место в топ-6 завоевал "Колос" из села в Киевской области Ковалёвки.

Команда Руслана Костышина на пару с "Шахтером" устроила триллер с семью голами. Перестрелку в один мяч выиграл чемпион, однако, благодаря крупной победе "Днепра-1" над "Мариуполем" (3:0) позволила сельскому коллективу удержать за собой перевес в одно очко над азовчанами.

Добавим, что поединок в Днепре подопечные Александра Бабича заканчивали ввосьмером - арбитр встречи Евгений Арановский досрочно отправил в раздевалку Сергея Чоботенко, Сергея Яворского и Даниила Игнатенко. Это третий случай в истории УПЛ, когда команда за один матч заработала 3 красные карточки.

Обзор поединка "Колос" - "Шахтер" - на сайте официального вещателя УПЛ.

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