Свитолина выиграла первый трофей c конца 2018 года

Украинка победила на турнире WTA в Монтеррее.

Свитолина выиграла первый трофей c конца 2018 года
Элина Свитолина
Фото: J48tennis.net

Украинка Элина Свитолина (5-я в мире) стала победительницей турнира WTA в Монтеррее. В финальном матче первая ракетка Украины обыграла чешку Мари Боузкову (47-я в мире) со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Как сообщает SportArena, на пути к финалу Свитолина победила Данку Ковинчич, Ольгу Говорцову, Лейлу Анни Фернандес и Аранчу Рус.

Свитолина выиграла первый титул WTA с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году. В прошлом году лучшим результатом Элины был финал Итогового турнира, где она проиграла Эшли Барти.

В парной сетке турнира в Монтеррее победила Катерина Бондаренко. Украинка в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен во вчерашнем финале обыграли китайско-японскую пару.

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