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2020-03-09
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Дмитрий остановился в шаге от медали в масс-старте.
Дмитрий Пидручный и Артем Прима
Фото: Украинский биатлон
В чешском Нове-Место мужским масс-стартом завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону.
Украинец Дмитрий Пидручный финишировал четвертым, уступив немцу Арнду Пайфферу менее 3 секунд.
"Золото" гонки досталось норвежцу Йоханнесу Бё, а второе место занял Эмильен Жаклен из Франции.
Еще один украинец - Артем Прима показал 11-й результат.
Итоги гонки:
- Йоханнес Бё (1+1+1+0) 39:32,7
- Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +15,1
- Арнд Пайффер (0+0+0+1) +25,0
- Дмитрий Пидручный (0+1+0+1) +27,9
...
- 11. Артем Прима (0+0+2+1) +1:08,2