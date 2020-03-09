В чешском Нове-Место мужским масс-стартом завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону.



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[url=http://novostey.com/sport/news896147.html]Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news896147.html>Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону - Спорт на Новостей.COM</a>

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