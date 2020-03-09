Роналду перед матчем с "Интером" поздоровался с воображаемыми болельщиками

В данном случае ирония португальца была неуместна.

Роналду перед матчем с "Интером" поздоровался с воображаемыми болельщиками
Криштиану Роналду
Фото: Twitter

В Серии А состоялся центральный матч 26-го тура, в котором "Ювентус" при пустых трибунах туринского "Альянц Стэдиума" одержал победу над "Интером" – 2:0 и, таким образом, отцепил миланскую команду от борьбы за "скудетто" – разрыв между командами уже составляет 9 очков, при одной пропущенной игре у "Интера".

Стоит добавить, что первоначально игра должна была состояться 1 марта, но сперва была перенесена на май из-за эпидемии коронавируса, а затем ее вновь перенесли, но уже в обратном направлении - снова на март. Тем не менее, "бьянконери" и "нерадзурри" провели поединок без зрителей.

И по этому поводу форвард хозяев Криштиану Роналду решил поиронизировать. После выхода из клубного автобуса, Роналду сразу направился к заграждению, за которым обычно находятся фанаты и начал процедуру здорования с воображаемыми болельщиками.

CHIUDETE TUTTO PERCH? ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF

— denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020

Стоит добавить, что в этом матче завершилась феноменальная серия португальца в Серии А, насчитывавшая 11 поединков, в которых Криштиану обязательно забивал хотя бы один гол.

Таким, образом, рекорд Габриэля Батистуты из "Фиорентины" и Фабио Квальяреллы из "Сампдории" устоял.

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