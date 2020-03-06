Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Спортивные результаты первой ракетки Украины Элины Свитолиной налаживаются.

После двух подряд вылетов в первом круге на турнирах WTA, Элина сегодня вышла в четвертьфинал турнира международной серии в Монтеррее.

В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла Ольгу Говорцову из Беларуси (№142 WTA) - 6:3, 6:4.

В следующем раунде Свитолина сыграет против канадки Лейлы Енни Фернандес (№126 WTA).

Напомним, Леся Цуренко также вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Стоит добавить, что со следующей недели Свитолина поднимется на одну позицию в мировом рейтинге WTA и станет 6-й ракеткой мира.