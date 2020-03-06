"Динамо" возмущено беспринципным нарушением условий конфиденциальности по допинговому делу Беседина. Футбол

Клуб крайне недоволен тем, что сведения о деталях дела Беседина стали достоянием общественности.

"Динамо" возмущено беспринципным нарушением условий конфиденциальности по допинговому делу Беседина
Фото: Динамо

Накануне координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола (УАФ) Максим Бецко раскрыл подробности в допинговом деле Артема Беседина.

В частности, Бецко сообщил, что клубный врач предложил форварду запрещенный препарат фонтурацетам вместо таблетки от головной боли.

Тот факт, что конфиденциальная информация стала доступной любому желающему, возмутила столичный клуб, который на своем официальном сайте выпустил коммюнике.

"Координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко нарушил положения пункта 22.05 Антидопингового регламента УЕФА, предоставив медиа сведения о деталях дисциплинарной процедуры относительно возможного нарушения Артемом Бесединым антидопинговых правил", - говорится в заявлении "Динамо".

"По правилам ни одна национальная ассоциация не может раскрывать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое может быть опубликовано не раньше чем через 20 дней после того, как вступит в силу окончательное решение.

Аналогичные положения закреплены в статье 14 Кодекса ВАДА, который является обязательным для выполнения всеми национальными ассоциациями. Более того, в случае, если будет установлено, что футболист не совершил антидопингового нарушения, - УЕФА может раскрыть сведения о деле исключительно с согласия футболиста.

Бесспорно, УАФ и все ее сотрудники, которые владеют какой-либо информацией о ходе и обстоятельствах антидопинговых дел, должны соблюдать условия конфиденциальности и нести ответственность за ее нарушение.

Надеемся, что репутация Украины не пострадает из-за непрофессионализма Максима Бецко, который странным образом решил поделиться конфиденциальной информацией именно с каналом "Футбол 1", а дисциплинарные органы УАФ начнут служебное расследование и привлекут всех виновных к ответственности за совершенное нарушение и неуважение к регламенту УЕФА и Кодекса ВАДА.

По нашей информации, работники УАФ, заинтересованные в дискредитации ФК "Динамо", предоставили журналистам конфиденциальные материалы дела. Мы обращаемся к медиа, которые получат доступ к такой информации, продемонстрировать уважение к УЕФА и Артему Беседину и не распространять документы. Потому что в дальнейшем именно вы и ваше медиа будете причастны к нарушению правил УЕФА и ВАДА".

Напомним, за нарушение антидопинговых правил Беседин был отстранен на год. Наказание вступило в силу 19 декабря минувшего года.

Артем провалил допинг-пробу по итогам матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Напомним, по делу Беседина был отстранен от работы главный врач "Динамо" Леонид Миронов.

В нынешнем сезоне нападающий успел провести 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забить 8 голов и отдать один ассист.



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