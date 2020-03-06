Игрок "Динамо" Беседин принял допинг вместо таблетки от головной боли, - УАФ. Футбол

Ошибка врача стоила Артему участия в Евро-2020.

Игрок "Динамо" Беседин принял допинг вместо таблетки от головной боли, - УАФ
Артем Беседин
Фото: dynamo.kiev.ua

Нападающий "Динамо" Артем Беседин предположительно стал жертвой врачебной ошибки.

Координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола (УАФ) Максим Бецко сообщил, что клубный врач предложил форварду запрещенный препарат фонтурацетам вместо таблетки от головной боли.

"Это стимулятор, увеличивающий мозговую активность, общую психическую энергию. В небольших дозах он просто увеличивает мозговую активность, немного увеличивает память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли врач дал Беседину этот препарат.

По их версии, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, и он просто перепутал блистеры", - цитирует интервью Бецко телеканалу Футбол 1 sportarena.com.

За нарушение антидопинговых правил Беседин был отстранен на год. Наказание вступило в силу 19 декабря минувшего года.

Артем провалил допинг-пробу по итогам матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Напомним, по делу Беседина был отстранен от работы главный врач "Динамо" Леонид Миронов.

В нынешнем сезоне нападающий успел провести 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забить 8 голов и отдать один ассист.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера""Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Украина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФАУкраина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Блок рекламы


Похожие новости
В матче НХЛ хоккеист сделал гениальный голевой пас коньком "а-ля Месси". ФутболВ матче НХЛ хоккеист сделал гениальный голевой пас коньком "а-ля Месси". Футбол
УЕФА планирует создать летнюю Лигу Чемпионов. ФутболУЕФА планирует создать летнюю Лигу Чемпионов. Футбол
В Кубке Болгарии футболист совершил эпичный промах, не забив гол с полуметраВ Кубке Болгарии футболист совершил эпичный промах, не забив гол с полуметра
В чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя. ФутболВ чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя. Футбол
Футбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФАФутбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФА
"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера""Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"
Самый дорогой игрок в истории "Реала" выбыл практически до конца сезонаСамый дорогой игрок в истории "Реала" выбыл практически до конца сезона
Зозуля оригинально ответил фанам "Райо Вальекано", которые обозвали украинца коммунистом. ФутболЗозуля оригинально ответил фанам "Райо Вальекано", которые обозвали украинца коммунистом. Футбол
Центральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. ФутболЦентральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. Футбол
Принадлежащий "Динамо" игрок своим хет-триком "похоронил" киевскую команду в матче УПЛПринадлежащий "Динамо" игрок своим хет-триком "похоронил" киевскую команду в матче УПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости