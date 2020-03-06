В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса

Украинский спорт ждет возможный запрет в связи с распространением коронавируса.

В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, находясь в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал о возможном запрете, но не назвал сроки ввода ограничений.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, чтобы снизить массовые скопления людей", - цитирует Ляшко "Новое время".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера""Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Украина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФАУкраина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Блок рекламы


Похожие новости
Клуб с тремя украинцами выиграл Суперкубок Белоруси, обыграв в финале команду, которую тренирует еще один украинецКлуб с тремя украинцами выиграл Суперкубок Белоруси, обыграв в финале команду, которую тренирует еще один украинец
Все спортивные мероприятия в Италии отложены на месяц: проведение Серии А и Лиги Чемпионов под угрозойВсе спортивные мероприятия в Италии отложены на месяц: проведение Серии А и Лиги Чемпионов под угрозой
Состоялась жеребьевка Лиги Наций-2020/21: Украине в соперники попались две сборные экс-чемпионы мираСостоялась жеребьевка Лиги Наций-2020/21: Украине в соперники попались две сборные экс-чемпионы мира
Футбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФАФутбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФА
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Матч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавирусаМатч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавируса
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Украинец Малиновский стал автором одного из семи голов в ворота "Лечче" в матче Серии АУкраинец Малиновский стал автором одного из семи голов в ворота "Лечче" в матче Серии А
Центральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. ФутболЦентральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. Футбол
Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБАУкраинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА
Последние новости
Подгружаем последние новости