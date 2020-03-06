В матче НХЛ хоккеист сделал гениальный голевой пас коньком "а-ля Месси". Футбол

У Дерека Гранта "глаза на затылке".

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" принимала "Вашингтон" и добилась волевой победы 5:2.

Особенно хорош был второй гол "летчиков". В начале второго периода, при счете 1:1 форвард хозяев Дерек Грант перед воротами соперника неожиданно выдал суперпас коньком в футбольном стиле.

Примечательно, что эту передачу уже ожидал партнер Дерека по звену Кевин Хейс, которому не составило особого труда забросить шайбу.

После этой победы "Филадельфия" вплотную приблизилась к "Вашингтону" в турнирной таблице Восточной конференции – столичная команда с 86-ю очками занимает третью строчку, "Флайерз" отстает на 1 очко.