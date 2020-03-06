В Москве нашли мертвым одесского шахматиста, который сыграл за сборную РФ против Украины

Также найдена погибшей его девушка.

В Москве обнаружены тела украинского шахматиста Станислава Богдановича и его девушки Александры Вернигоры, также профессиональной шахматистки. Об этом пишет роSSийское "Федеральное агентство новостей".

Точная причина гибели уточняется, однако, по предварительной версии, пара могла отравиться "веселящим газом" - рядом с ними нашли воздушные шарики с закисью азота.

"Личности молодых людей уже установлены. Погибшей является 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора. Спортсменка занимала 1861 место в рейтинге мировой шахматной федерации (FIDE). Погибшим молодым человеком является 26-летний гроссмейстер из Украины Станислав Богданович. Он был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году", - добавили в агентстве.

Фото: facebook.com
Погибшая девушка
Фото: facebook.com
Погибшая девушка

Как пишет "КП Украина", за несколько дней до смерти украинский гроссмейстер Богданович играл за сборную РоSSии в матче против Украины, из-за чего поддался критике в соцсетях.

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за РоSSию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в РоSSии. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения" - объяснил он тогда свою позицию.

Напомним, на чемпионате Украины по шахматам среди юношей до 18 лет Станислав Богданович выиграл все четыре партии. Одессит стал единоличным лидером чемпионата.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера""Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Украина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФАУкраина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Блок рекламы


Похожие новости
Стал известен календарь сборной Украины в Лиге НацийСтал известен календарь сборной Украины в Лиге Наций
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млнФигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
"Шахтер" потерпел первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Украины"Шахтер" потерпел первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Украины
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Минспорта выступает против зарубежных сборов украинских спортсменовМинспорта выступает против зарубежных сборов украинских спортсменов
Игрок сборной Украины по футболу дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правилИгрок сборной Украины по футболу дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
"Манчестер Сити", чтобы выиграть у УЕФА суд в CAS, нанимает адвоката, который дважды блокировал Brexit"Манчестер Сити", чтобы выиграть у УЕФА суд в CAS, нанимает адвоката, который дважды блокировал Brexit
Самый дорогой игрок "Реала" в истории пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" из-за перелома лодыжкиСамый дорогой игрок "Реала" в истории пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" из-за перелома лодыжки
Сборная Украины выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлонуСборная Украины выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлону
"Динамо" выиграло у УАФ спор за право посещения зрителями матча УПЛ против "Ворсклы". Футбол"Динамо" выиграло у УАФ спор за право посещения зрителями матча УПЛ против "Ворсклы". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости