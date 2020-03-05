ФИА отреагировала на угрозы команд Формулы-1 подать в суд по поводу сделки с "Феррари"

Международная федерация автоспорта (ФИА) на своем сайте опубликовала официальное заявление на тему соглашения с "Феррари" в отношении конструкции двигателя сезона-2019.

"ФИА провела подробный технический анализ мотора "Феррари", как и в отношении всех остальных участников. Обширные и тщательные исследования в ходе сезона-2019 возбудили подозрения, что мотор "Феррари" может рассматриваться как не соответствующий регламенту. "Феррари" жестко противостояла подозрениям и подчеркивала, что мотор полностью соответствует регламенту. ФИА не была полностью удовлетворена этим, но решила, что дальнейшие действия не обязательно должны возыметь последствия ввиду сложности дела и невозможности предоставить неопровержимые доказательства нарушения регламента.

Чтобы избежать негативных последствий от длительных судебных разбирательств, особенно в свете неопределенности исхода таких процессов, действуя в интересах чемпионата и его владельцев, ФИА в соответствии со статьей 4 Дисциплинарного кодекса решила заключить эффективное и убедительное соглашение с "Феррари", чтобы прекратить разбирательство.

Такой вид соглашения - законный инструмент, который считается важным компонентом любой судебной системы и применяется многими государственными органами и другими спортивными федерациями в ходе разрешения споров.

Конфиденциальность условий соглашения предусмотрена статьей 4 Дисциплинарного кодекса.

ФИА предпримет все необходимые меры, чтобы защитить спорт и его репутацию, в качестве регулятора Формулы-1", - сказано в заявлении ФИА.

Накануне семь команд Формулы-1, не использующих двигатели "Феррари", пригрозили подать в суд, обвинив стороны в сговоре.