УЕФА планирует создать летнюю Лигу Чемпионов. Футбол

"Холодная война" между УЕФА и ФИФА продолжается.

УЕФА планирует создать летнюю Лигу Чемпионов
Фото: УЕФА

В рамках усиления своих позиций на мировом уровне, руководство европейского футбола планирует создать еще один турнир в стиле Лиги Чемпионов, информирует Daily Mail.

При этом, чтобы усилить свои позиции в борьбе с ФИФА за контроль над международным календарем, УЕФА рассматривает вариант проведения этого турнира летом.

Турнир, по сути, будет расширением Международного кубка чемпионов, предсезонного соревнования ведущих европейских клубов, которое является детищем американских промоутеров из Relevent Sports и проводится с 2013 года.

Кроме того, по версии футбольных еврочиновников, этот турнир будет соперничать за внимание со стороны болельщиков, а, следовательно, со стороны рекламодателей с клубным чемпионатом мира 2021 ФИФА, который пройдет в Шанхае в июне и июле следующего года в формате 24 команд.

Несколько топ-клубов Английской Премьер-Лиги уже выразили заинтересованность в участии в летней Лиге Чемпионов, отмечает издание.

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