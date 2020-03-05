Обладатель "Золотого мяча" был задержан в другой стране за поддельный паспорт

Роналдиньо нарушил закон Парагвая.

Обладатель "Золотого мяча" был задержан в другой стране за поддельный паспорт
Роналдиньо
Фото: AS

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча"-2005 Роналдиньо был задержан в столице Парагвая Асунсьоне, сообщает AS.

По заявлению министра внутренних дел этой страны Евклида Асеведо бывшая звезда "Барселоны", "Пари Сен-Жермен" и "Милана" въехал в Парагвай по поддельному паспорту.

Полиция уже провела обыск в номере отеля, где остановился бразилец.

Как отмечается, Роналдинья должен был присутствовать на презентации бесплатной программы медицинского обслуживания для детей.

Напомним, два года назад у Роналдиньо был отобран из-за долгов паспорт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера""Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Украина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФАУкраина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардиола прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от еврокубковГвардиола прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков
По делу Беседина отстранен от работы главный врач "Динамо", - СМИПо делу Беседина отстранен от работы главный врач "Динамо", - СМИ
В ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. ФутболВ ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. Футбол
В Кремле выразили "озабоченность" возможным отстранением РоSSии от соревнованийВ Кремле выразили "озабоченность" возможным отстранением РоSSии от соревнований
3-кратный обладатель "Золотого мяча" в прямом эфире выкрикнул нацистский лозунг: "Sieg Heil"3-кратный обладатель "Золотого мяча" в прямом эфире выкрикнул нацистский лозунг: "Sieg Heil"
На Одесском стадионе, из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранецНа Одесском стадионе, из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранец
Британки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за рукиБританки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за руки
Перед матчем за Суперкубок Украины полиция произвела массовые задержания фанов. ФутболПеред матчем за Суперкубок Украины полиция произвела массовые задержания фанов. Футбол
"Милан" отстранен от участия в Лиге Европы"Милан" отстранен от участия в Лиге Европы
Клуб Украинской Премьер-лиги хочет переехать в другой городКлуб Украинской Премьер-лиги хочет переехать в другой город
Последние новости
Подгружаем последние новости