Все матчи Серии А в течение месяца будут проводиться без зрителей

Стадионы должны открыться для фанов, в лучшем случае, лишь 3 апреля.

Все матчи Серии А в течение месяца будут проводиться без зрителей
Фото: contra-ataque.it

Все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проводиться без зрителей. Такой указ был подписан премьер-министром страны Джузеппе Конте, из-за эпидемии коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Указ правительства Италии относится ко всем регионам страны. Таким образом, все матчи Серии А в ближайший месяц пройдут за закрытыми дверями.

Кроме того, в ближайший уик-энд в таком формате пройдут 6 перенесенных матчей 26-го тура Серии А.

Напомним, что на неопределенный срок были перенесены ответные матчи полуфинала Кубка Италии "Интер" - "Наполи" и "Ювентус" - "Милан".

Ранее на неопределенный срок были перенесены четыре матча 25-го тура Серии А: "Аталанта" - "Сассуоло", "Интер" - "Сампдория", "Верона" - "Кальяри" и "Торино" - "Парма".

При этом нет информации, в каком формате пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" – "Лион", намеченный на 17 марта в Турине, а также два матча той же стадии Лиги Европы между "Интером" и "Хетафе" (12 марта) и "Ромой" и "Севильей" неделей позже.

Ранее Научно-технический комитет при Правительстве Италии принял решение запретить проведение тех спортивных мероприятий на территории страны, где нет возможности контролировать безопасное расстояние между людьми в 1 метр.

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