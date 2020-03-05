Украинская саблистка Харлан стала прототипом куклы Барби.

Такие куклы есть только у девяти спортсменок мира.

Украинская саблистка Харлан стала прототипом куклы Барби
Фото: facebook.com/yuri.shapovalov

Украинская олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан получила персональную копию куклы Барби от американской компании Mattel.

Об этом сообщается на сайте компании.

Кукла-фехтовальщица вошла в серию Role Models, которую начали выпускать два года назад в честь Международного дня женщин. Харлан стала первой украинкой, которая попала в эту серию. Саблистке вручили персональную куклу, которая выглядит, как сама спортсменка в экипировке.

Фото: barbie.mattel.com

Американская компания занимается изготовлением игрушек с 1945 года. Кроме Харлан, специальную куклу от всемирно известной компании получали еще девять спортсменок, среди которых футболистка Аманда Анри, легкоатлетки Айрин Палшите, Дина Эшер-Смит и Малайка Михамбо.

Фото: facebook.com/yuri.shapovalov

Ольга Харлан - украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве, бронзовый призер Олимпиады-2012, шестикратная чемпионка мира и чемпионка Европы.

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