МОК сделал официальное заявление по датам проведения Олимпийских игр-2020 в Токио

Исполнительный совет заявил о полной приверженности успеху ОИ-2020

МОК сделал официальное заявление по датам проведения Олимпийских игр-2020 в Токио
Фото: МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по поводу дат проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, которое находилось под вопросом из-за распространения коронавируса.

"Исполнительный совет МОК сегодня заявил о полной уверенности в успешном проведении Олимпийских игр в Токио в ранее установленные даты: с 24 июля по 9 августа.

Рабочая группа, которая включает в себя членов МОК, правительства Японии, Всемирной организации здравоохранения, организаторов Игр в Токио была создана в середине февраля. МОК уважает и поддерживает принятые меры, которые составляют важную часть безопасного и защищенного проведения Игр.

МОК призывает спортсменов продолжать готовиться к Олимпийским играм. Комитет продолжит поддерживать атлетов, предоставляя актуальную информацию о возможных изменениях", - сообщается на официальном сайте МОК.

Ранее сообщалось, что Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса.

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