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2020-03-04
Эффектный данк украинца Леня вошел в топ-5 моментов дня НБА
Алекс отметился в поединке против "Вашингтона".
Алексей Лень
Фото: nba.com/hawks
В очередном матче регулярного чемпионата НБА клуб украинца Алексея Леня - "Сакраменто Кингз" на арене "Голден Уан" в присутствии 16 419 зрителей принимал "Вашингтон Уизардс" и одержал победу 133:126.
Приложил руку к победе "королей" и Алексей, который провел на площадке 14 минут, за которые набрал 12 очков и сделал 6 подборов.
В первой четверти Алекс отметился эффектных данком через руку соперника. Этот эпизод был отмечен Лигой и вошел в топ-10 моментов игрового дня.
После этой победы "Сакраменто" поднялось на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.