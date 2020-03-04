Стал известен календарь сборной Украины в Лиге Наций
Швейцария – первый соперник украинцев.
Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций сезона-2020/21.
Сборная Украины, которая в этом сезоне будет играть в элитном дивизионе Лиге А, попала в группу А4, где встретится с 4-кратными чемпионами мира – немцами и "просто" чемпионом мира-2010 сборной Испанией.
Кроме того, в группу с украинцами попали швейцарцы. Именно со сборной Швейцарии подопечным Андрея Шевченко и предстоит дебютировать во втором розыгрыше турнира.
Добавим, что национальная команда Украины ранее неоднократно встречалась со всеми соперниками по группе. Тем не менее, статистика встреч печальна - "сине-желтые" никого из них не обыгрывали в основное время.
В шести поединках против Бундестим Украина 3 встречи завершила вничью.Еще печальней статистика с испанцами - лишь однажды украинцы сыграли вничью при 4-х поражениях.В послужном списке сборной Украины есть одна победа над швейцарцами, но одержана она была по пенальти на Чемпионате мира-2006 на стадии 1/8 финала.