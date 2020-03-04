Стал известен календарь сборной Украины в Лиге Наций

Швейцария – первый соперник украинцев.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций сезона-2020/21.

Сборная Украины, которая в этом сезоне будет играть в элитном дивизионе Лиге А, попала в группу А4, где встретится с 4-кратными чемпионами мира – немцами и "просто" чемпионом мира-2010 сборной Испанией.

Кроме того, в группу с украинцами попали швейцарцы. Именно со сборной Швейцарии подопечным Андрея Шевченко и предстоит дебютировать во втором розыгрыше турнира.

Полное расписание игр:

3 сентября

  • Германия - Испания
  • Украина - Швейцария

6 сентября

  • Испания - Украина
  • Швейцария - Германия

10 октября

  • Испания - Швейцария
  • Украина - Германия

13 октября

  • Германия - Швейцария
  • Украина - Испания

13 ноября

  • Германия - Украина
  • Швейцария - Испания

16 ноября

  • Испания - Германия
  • Швейцария - Украина

Добавим, что национальная команда Украины ранее неоднократно встречалась со всеми соперниками по группе. Тем не менее, статистика встреч печальна - "сине-желтые" никого из них не обыгрывали в основное время.

В шести поединках против Бундестим Украина 3 встречи завершила вничью.Еще печальней статистика с испанцами - лишь однажды украинцы сыграли вничью при 4-х поражениях.В послужном списке сборной Украины есть одна победа над швейцарцами, но одержана она была по пенальти на Чемпионате мира-2006 на стадии 1/8 финала.



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