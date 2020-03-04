Все спортивные мероприятия в Италии отложены на месяц: проведение Серии А и Лиги Чемпионов под угрозой

На сегодня было намечено проведение матч полуфинала Кубка Италии "Ювентус" - "Милан".

Все спортивные мероприятия в Италии отложены на месяц: проведение Серии А и Лиги Чемпионов под угрозой
Собор Рождества Девы Марии в Милане
Фото: ANSA

Научно-технический комитет при Правительстве Италии принял решение прекратить проведение всех спортивных мероприятий на территории страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Запрет установлен на ближайшие 30 дней. Он касается всех мероприятий, где нет возможности контролировать безопасное расстояние между людьми в 1 метр, отмечено в постановлении.

Добавим, что на сегодня в Турине был запланирован ответный матч полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Отметим, что известие итальянского Правительства поступило уже после того, как "Милан" прибыл в Турин.

Ранее власти Пьемонта разрешили проведение игры, запретив доступ на стадион болельщикам из регионов, где установлен карантин из-за коронавируса.

Также рассматривалась возможность проведения игры без зрителей.

Напомним, на 17 марта в Турине запланирован ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом".

А 12 марта на той же стадии Лиги Европы "Интер" примет "Хетафе".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Все шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубковВсе шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков
"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера""Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"
Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммунистаФаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из нациста в коммуниста
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Блок рекламы


Похожие новости
Состоялась жеребьевка Лиги Наций-2020/21: Украине в соперники попались две сборные экс-чемпионы мираСостоялась жеребьевка Лиги Наций-2020/21: Украине в соперники попались две сборные экс-чемпионы мира
Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министрСоглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Матч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавирусаМатч Лиги Чемпионов могут провести за закрытыми дверями в связи с эпидемией коронавируса
Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавирусаЯпонских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса
Украинец Малиновский стал автором одного из семи голов в ворота "Лечче" в матче Серии АУкраинец Малиновский стал автором одного из семи голов в ворота "Лечче" в матче Серии А
В одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие дракиВ одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие драки
Центральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. ФутболЦентральный матч Серии А между "Ювентусом" и "Интером" завтра не состоится из-за коронавируса. Футбол
Руководство "Реала" и Ла Лиги пригласило клуб из Уханя на завтрашний матч с "Барселоной"Руководство "Реала" и Ла Лиги пригласило клуб из Уханя на завтрашний матч с "Барселоной"
"Феррари" приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии"Феррари" приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии
Самый дорогой игрок "Реала" в истории пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" из-за перелома лодыжкиСамый дорогой игрок "Реала" в истории пропустит матчи Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" из-за перелома лодыжки
Последние новости
Подгружаем последние новости