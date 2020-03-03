Состоялась жеребьевка Лиги Наций-2020/21: Украине в соперники попались две сборные экс-чемпионы мира
Групповой турнир стартует в начале сентября.
В Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги Наций.
Сборная Украины сыграет со Швейцарией, Испанией и Германией в группе 4 Лиги А.
55 национальных сборных распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА. Согласно рейтингу, в каждой лиге сформированы корзины посева: две в Лиге D и четыре для лиг А, В и С.
Сборная Украины выступает в Лиге A и попала в третью корзину. По итогам жеребьевки наша команда получила по одному сопернику из остальных корзин.
Лига A
Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды
Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия
Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия
Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария
Лига B
Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия
Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия
Группа 3: РоSSия, Венгрия, Турция, Сербия
Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс
Лига C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Фарерские острова, Латвия
Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн
Групповой турнир стартует 3-5 сентября, матчи заключительного тура состоятся 15-17 ноября.
Напомним, первый турнир Лиги Наций выиграла сборная Португалии, которая обыграла в финале сборную Голландии - 1:0.