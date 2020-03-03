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2020-03-03
В чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя. Футбол
С Мацеем Дамбровски случился форс-мажор.
Мацей Домбровски
Фото: moldova.sports.md
В 24-м туре польской лиги "Экстракласса" "Арка" из Гдыни принимала ЛКС из Лодзи. Матч завершился вничью 1:1.
В самом дебюте поединка произошел несчастный случай. Защитник гостей Мацей Дамбровски принял решение исполнить удар через себя после подачи с углового.
Однако с координацией у 32-летнего футболиста как-то не сложилось, и он промахнулся мимо мяча. Но это было не самое страшное. В процессе попытки Мацей ударил коленом в свой нос.
Медики констатировали перелом носа, после чего Дамбровски заменили на другого игрока.
В текущем сезоне футболист провел за ЛКС 10 матчей в чемпионате Польши, в которых забил один гол.
Z?ama? sobie samemu nos kolanem. Tylko w ekstraklasie.— Wojciech ?azarek (@Napciu)
#ARK?KS pic.twitter.com/OZ5Tkwzzkk March 1, 2020