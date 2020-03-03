В чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя. Футбол

В 24-м туре польской лиги "Экстракласса" "Арка" из Гдыни принимала ЛКС из Лодзи. Матч завершился вничью 1:1.

В самом дебюте поединка произошел несчастный случай. Защитник гостей Мацей Дамбровски принял решение исполнить удар через себя после подачи с углового.

Однако с координацией у 32-летнего футболиста как-то не сложилось, и он промахнулся мимо мяча. Но это было не самое страшное. В процессе попытки Мацей ударил коленом в свой нос.

Медики констатировали перелом носа, после чего Дамбровски заменили на другого игрока.