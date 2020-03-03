В чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя. Футбол

С Мацеем Дамбровски случился форс-мажор.

В чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя
Мацей Домбровски
Фото: moldova.sports.md

В 24-м туре польской лиги "Экстракласса" "Арка" из Гдыни принимала ЛКС из Лодзи. Матч завершился вничью 1:1.

В самом дебюте поединка произошел несчастный случай. Защитник гостей Мацей Дамбровски принял решение исполнить удар через себя после подачи с углового.

Однако с координацией у 32-летнего футболиста как-то не сложилось, и он промахнулся мимо мяча. Но это было не самое страшное. В процессе попытки Мацей ударил коленом в свой нос.

Медики констатировали перелом носа, после чего Дамбровски заменили на другого игрока.

В текущем сезоне футболист провел за ЛКС 10 матчей в чемпионате Польши, в которых забил один гол.

Z?ama? sobie samemu nos kolanem. Tylko w ekstraklasie.#ARK?KS pic.twitter.com/OZ5Tkwzzkk

— Wojciech ?azarek (@Napciu) March 1, 2020

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