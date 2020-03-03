СAS запросил у МОК объяснение о поддельных подписях в документах информатора WADA по роSSийским спортсменам

МОК отказался комментировать запрос CAS.

СAS запросил у МОК объяснение о поддельных подписях в документах информатора WADA по роSSийским спортсменам
Григорий Родченков
Фото: twitter

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в настоящее время проходят слушания по делу Международного олимпийского комитета (МОК) против роSSийских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в нарушении антидопинговых правил.

В частности, на этих слушаниях роSSийская сторона оспорила санкции МОК и, в свою очередь, обвинила МОК в том, что подписи главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были подделаны.

В ходе проведенной международной компанией Group-IB экспертизы было подтверждено это заключение, сообщает "Спорт-Экспресс".

Специалисты компании проанализировали часть документов за подписью Родченкова, являющихся доказательством по делу роSSийских биатлонисток, и выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании, отмечает издание.

Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.

На основании заявления роSSийской стороны CAS сделал запрос в МОК дать объяснение о, якобы, поддельных подписях в документах по роSSийским биатлонисткам.

В свою очередь, пресс-служба МОК отказалась комментировать заявления роSSийской стороны в деле "Зайцева, Вилухина, Романова vs МОК" в CAS, отмечает издание.

Вместе с тем, адвокат биатлонисток заявил, что МОК признал тот факт, что Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу, указывает "Спорт-Экспресс".

Если в CAS выяснится, что МОК апеллировал и оперировал поддельными документами, то, как минимум показания бывшего директора московской антидопинговой лаборатории могут быть изъяты из дела роSSийских спортсменов. И в целом это может поставить под сомнение все решения по роSSийской сборной и отдельным атлетам.

Напомним, в ноябре 2017 года по решению МОК были аннулированы результаты Зайцевой, Вилухиной и Романовой. Их лишили "серебра" в эстафете на Олимпийских играх-2014 в Сочи, а также "серебра" Вилухиной в спринте.

Добавим, что победителем эстафеты в Сочи-2014 стала сборная Украины.

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