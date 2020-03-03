Футбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФА

Джанни Инфантино выступил на Конгрессе УЕФА.

Футбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФА
Джанни Инфантино
Фото: euronews.com

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на заседании Конгресса УЕФА в Амстердаме призвал не поддаваться паническим настроениям из-за вспышки нового вируса.

"Мы не должны паниковать. Мы должны быть осторожными и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным лекарством от этой болезни", - цитирует слова швейцарца news.sportbox.ru.

Добавим, что на Конгрессе сборная Украины узнает своих соперников по II турниру Лиги Наций.

Напомним, что победителем исторического I турнира стала сборная Португалии.

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