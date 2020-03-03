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2020-03-03
Футбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФА
Джанни Инфантино выступил на Конгрессе УЕФА.
Джанни Инфантино
Фото: euronews.com
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на заседании Конгресса УЕФА в Амстердаме призвал не поддаваться паническим настроениям из-за вспышки нового вируса.
"Мы не должны паниковать. Мы должны быть осторожными и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным лекарством от этой болезни", - цитирует слова швейцарца news.sportbox.ru.
Добавим, что на Конгрессе сборная Украины узнает своих соперников по II турниру Лиги Наций.
Напомним, что победителем исторического I турнира стала сборная Португалии.