"Барселона" готова отдать двух футболистов и 70 млн евро за игрока "Интера"

"Блаугранас" очень хотят видеть в своих рядах Лаутаро Мартинеса.

"Барселона", ввиду серьезных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле испытывает большие проблемы в атаке.

Купленный в цейтнотном порядке Мартин Брэйтвэйт не выглядит равноценной заменой Луису и Усману.

В этой связи руководители "Барсы" хотят летом выкупить форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. По информации fcintermews.it, каталонский клуб собирается включить в сделку по аргентинцу своих игроков - хавбека Артуро Видаля и фулбека Нельсона Семеду, а кроме того заплатить 70 млн евро.

Клаусула Мартинеса, которая может быть активирована в период с 1 по 15 июля, равняется 111 млн евро.

В свою очередь, чилийского полузащитника "сине-гранатовые" оценивают в 20 млн евро, а португальского защитника в 40 млн. Таким образом, цена за Лаутаро составит порядка 130 млн евро, что значительно превышает стоимость клаусулы.

Ранее сообщалось, что "Интер" настаивает на включении Антуана Гризманна в сделку по Мартинесу.