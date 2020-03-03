Японских болельщиков выдворили с матча Бундеслиги из-за коронавируса

Небольшая группа японских болельщиков, посетивших заключительный матч 24-го тура Бундеслиги РБ "Лейпциг" - "Байер" (1:1) не смогли увидеть ни один гол в исполнении команд, т.к. служба безопасности "Ред Булл Арены" попросила фанатов покинуть стадион на 10-й минуте матча из-за риска заболевания коронавирусом.

Клуб принес свои извинения японским болельщикам на своем официальном сайте.

"В соответствии с рекомендациями о противодействии коронавирусу, службе безопасности стадиона было поручено проверять определенные группы людей из-за потенциального риска. К сожалению, из-за большой неопределенности мы допустили ошибку в отношении наших японских гостей.

Хотим извиниться и исправить ситуацию. Мы уже пытаемся выйти на связь с этими фанатами и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно сотрудничать с властями для решения проблем, связанных с коронавирусом и постараемся найти лучшее решение для всех гостей", - говорится в заявлении клуба.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае, после чего вирус распространился по всему миру. Это привело к отмене многих публичных мероприятий, в том числе, спортивных. Так, на севере Италии, где зафиксирован европейский очаг заражения коронавирусом, отменили пять матчей Серии А.

В Азии отменили Международный Кубок Чемпионов, а в самой "Стране Восходящего Солнца" впервые в истории Кубок императора Японии по сумо пройдет за закрытыми дверями.

Добавим, что также впервые этап Кубка мира по биатлону (Нове-Место) пройдет без зрителей.