Украина заняла 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону
В копилке украинцев 4 медали.
Накануне в белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону.
Сборная Украины, которая выступала практически сильнейшим составом, заняла 4-е место в медальном зачете. На счету украинцев 4 медали – 1 золотая и серебряная и 2 бронзовые.
"Золотой" была наша смешанная эстафетная команда, серебро принесла в копилку нашей сборной Елена Пидгрушная в суперспринте. В этой же дисциплине у мужчин бронзовая медаль на счету Дмитрия Пидручного. На нижнюю ступень пьедестала поднялись Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко в сингл-миксте.
Победу одержали хозяева трассы - сборная Белоруссии, в активе которой 3 золота и 1 бронза.
Сборная РоSSии с двумя золотыми и серебряными медалями заняла второе место, и норвежцы расположились на третьем (1-2-3).
Медальный зачет.
- Белоруссия 3/0/1 - 4
- РоSSия 2/2/0 - 4
- Норвегия 1/2/3 - 6
- УКРАИНА 1/1/2 - 4
- Швеция 1/0/1 - 2
- 6-8Чехия 0/1/ 0 - 1
- 6-8Германия 0/1/0 - 1
- 6-8Латвия 0/1/0 - 1