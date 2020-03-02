Украина заняла 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону

Фото: IBU

Накануне в белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону.

Сборная Украины, которая выступала практически сильнейшим составом, заняла 4-е место в медальном зачете. На счету украинцев 4 медали – 1 золотая и серебряная и 2 бронзовые.

"Золотой" была наша смешанная эстафетная команда, серебро принесла в копилку нашей сборной Елена Пидгрушная в суперспринте. В этой же дисциплине у мужчин бронзовая медаль на счету Дмитрия Пидручного. На нижнюю ступень пьедестала поднялись Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко в сингл-миксте.

Победу одержали хозяева трассы - сборная Белоруссии, в активе которой 3 золота и 1 бронза.

Сборная РоSSии с двумя золотыми и серебряными медалями заняла второе место, и норвежцы расположились на третьем (1-2-3).

Медальный зачет.

Белоруссия 3/0/1 - 4 РоSSия 2/2/0 - 4 Норвегия 1/2/3 - 6 УКРАИНА 1/1/2 - 4 Швеция 1/0/1 - 2