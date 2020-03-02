Украина заняла 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону

В копилке украинцев 4 медали.

Фото: IBU

Накануне в белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону.

Сборная Украины, которая выступала практически сильнейшим составом, заняла 4-е место в медальном зачете. На счету украинцев 4 медали – 1 золотая и серебряная и 2 бронзовые.

"Золотой" была наша смешанная эстафетная команда, серебро принесла в копилку нашей сборной Елена Пидгрушная в суперспринте. В этой же дисциплине у мужчин бронзовая медаль на счету Дмитрия Пидручного. На нижнюю ступень пьедестала поднялись Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко в сингл-миксте.

Победу одержали хозяева трассы - сборная Белоруссии, в активе которой 3 золота и 1 бронза.

Сборная РоSSии с двумя золотыми и серебряными медалями заняла второе место, и норвежцы расположились на третьем (1-2-3).

Медальный зачет.

  1. Белоруссия 3/0/1 - 4
  2. РоSSия 2/2/0 - 4
  3. Норвегия 1/2/3 - 6
  4. УКРАИНА 1/1/2 - 4
  5. Швеция 1/0/1 - 2
  • 6-8Чехия 0/1/ 0 - 1
  • 6-8Германия 0/1/0 - 1
  • 6-8Латвия 0/1/0 - 1

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