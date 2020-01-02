"Челси" отчитался о колоссальном убытке за прошлый сезон

Минус 97 млн фунтов.

"Челси" отчитался о колоссальном убытке за прошлый сезон
Домашняя арена "Челси" - "Стэмфорд Бридж"
Фото: Twitter

"Челси" отчитался об убытке за прошлый сезон в размере 96.6 млн. фунтов, сообщает профильное издание fapl.ru.

Отрицательное сальдо "пенсионеров" в период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 связано с непопаданием клуба в Лигу Чемпионов, выплатой компенсации за досрочное увольнение тренера Антонио Конте и огромными тратами на трансферы.

В эти 12 месяцев клуб со "Стэмфорд Бридж" инвестировал в усиление состава рекордные для себя 280.6 млн. фунтов. Среди прибывших в "Челси" новичков числятся Кепа Аррисабалага, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич и Жоржиньо.

Тем не менее, в указанный период "Челси" заработал 446.7 млн. фунтов, а также добился определенных спортивных успехов, финишировав на третьем месте в Английской Премьер-Лиге и выиграв Лигу Европы, в финале обыграв своих земляков из "Арсенала" (4:1).

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