Украинская шахматистка Музычук стала вице-чемпионкой мира по блицу

Украинская шахматистка Анна Музычук стала серебряным призером чемпионата мира по блицу, который завершается сегодня в Москве.

Анна набрала 12,5 очка из 17, пол-очка уступив россиянке Екатерине Лагно.

Захватив лидерство после первого дня соревнований, Лагно не скрывала своих намерений защитить титул, завоеванный в 2018 году в Санкт-Петербурге.

По 12 очков набрали китаянка Тань Чжунъи и россиянка Валентина Гунина. По дополнительным показателям впереди китайская шахматистка.