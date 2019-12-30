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2019-12-30
Украинская шахматистка Музычук стала вице-чемпионкой мира по блицу
Турнир проводился в Москве.
Анна Музычук
Фото: fide.com / David Llada
Украинская шахматистка Анна Музычук стала серебряным призером чемпионата мира по блицу, который завершается сегодня в Москве.
Анна набрала 12,5 очка из 17, пол-очка уступив россиянке Екатерине Лагно.
Захватив лидерство после первого дня соревнований, Лагно не скрывала своих намерений защитить титул, завоеванный в 2018 году в Санкт-Петербурге.
По 12 очков набрали китаянка Тань Чжунъи и россиянка Валентина Гунина. По дополнительным показателям впереди китайская шахматистка.