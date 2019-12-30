В Англии построят полностью деревянный футбольный стадион

Квартировать на нем будет "Форест Грин Роверс".

Фото: Dezeen

В английском графстве Глостершир построят первый в мире деревянный футбольный стадион.

Конкурс на реализацию проекта выиграло архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, сообщает sportarena.com, ссылаясь на специализированное агентство Dezeen.

Стадион рассчитан на 5 тыс. зрителей и будет работать на возобновляемых источниках энергии, получая ее, в основном, с помощью солнечных панелей.

Стадион будет принадлежать футбольной команде "Форест Грин Роверс", которую ФИФА признала самой "зеленой" профессиональной командой в мире. Клуб возглавляет Дейл Винс, основатель компании по экологическому электричеству Ecotricity.

"Важность использования древесины заключается не только в том, что это природный материал. Наш новый стадион будет иметь самое низкое содержание углерода среди стадионов в мире", – заявил Винс.

Отметим, что нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой. Для питания прожекторов используются солнечные батареи, а автоматическая газонокосилка, которая подстригает поле, использует технологию GPS.

В данный момент "Форест Грин Роверс" располагается на 6-м месте во Второй лиге Англии (четвертая по значимости футбольная лига Англии). В активе клуба 37 очков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять роSSийских спортсменов для участия в ОлимпиадеЛукашенко заявил, что Беларусь готова принять роSSийских спортсменов для участия в Олимпиаде
Экс-команду Английской Премьер-Лиги "выставили" на аукцион eBay. ФутболЭкс-команду Английской Премьер-Лиги "выставили" на аукцион eBay. Футбол
Дерюгина предупредила об угрозе срыва подготовки гимнасток к ОлимпиадеДерюгина предупредила об угрозе срыва подготовки гимнасток к Олимпиаде
Футбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей носФутбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей нос
"Вест Хэм" планирует в январе продать Ярмоленко, - СМИ"Вест Хэм" планирует в январе продать Ярмоленко, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Токио открыли пятиэтажный стадион для Олимпиады-2020. ФутболВ Токио открыли пятиэтажный стадион для Олимпиады-2020. Футбол
Клопп назвал свой самый нелюбимый стадионКлопп назвал свой самый нелюбимый стадион
Футбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей историиФутбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей истории
На Одесском стадионе, из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранецНа Одесском стадионе, из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранец
Футбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матчеФутбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матче
В чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поляВ чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поля
КНДР и Южная Корея провели первый почти за 30 лет футбольный матч в Пхеньяне при пустых трибунахКНДР и Южная Корея провели первый почти за 30 лет футбольный матч в Пхеньяне при пустых трибунах
В Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матчВ Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии. ФутболГол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии. Футбол
Иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов. ФутболИранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости