КДК УАФ оштрафовал "Динамо" за поведение болельщиков. Футбол

Наказание также понесет и черниговская "Десна".

КДК УАФ оштрафовал "Динамо" за поведение болельщиков
Фото: динамо

КДК Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал штрафами "Динамо" и "Десну" за ненадлежащее поведение болельщиков на матче 18-го тура чемпионата Украины (1:0), сообщается на официальном сайте УАФ.

Согласно наказанию, "Динамо" обязано выплатить 300 тыс. гривен штрафа.

У черниговского клуба сумма в 3 раза меньше – 100 тыс. гривен. Но "Десна" также наказана закрытием фанатского сектора на один домашний матч.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" идет на второй строчке, а "Десна" – на четвертом месте.

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